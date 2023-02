Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: Tο κινεζικό ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αναλυθεί

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το κινεζικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, που καλεί και τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε σταδιακή αποκλιμάκωση και προειδοποιεί κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων, θα πρέπει να αναλυθεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψιν τα συμφέροντα όλων των πλευρών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο σε σχέση με τις αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Κίνα εξετάζει την αποστολή drones στη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατ'ιδίαν τους κινέζους ομολόγους τους για το κόστος που θα σήμαινε μία τέτοια απόφαση, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συζητήσεις αυτές πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ απευθύνουν έντονες προειδοποιήσεις προς την Κίνα τις τελευταίες ημέρες, πληθαίνοντας τις δημόσιες δηλώσεις ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ρωσία με όπλα. Ο αρχηγός της CIA Ουίλιαμ Μπερνς έκανε επίσης σήμερα δηλώσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κινεζική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής θανατηφόρου εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη και δεν έχουμε στοιχεία για τρέχουσες αποστολές όπλων» προς την Ρωσία, δήλωσε ο Ουίλιαμ Μπερνς στην εκπομπή Face the Nation του CBS .

Ο ρεπουμπλικανός Μάικλ ΜακΚόλ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στην εκπομπή This Week ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν στοιχεία ότι επιθετικά drones περιλαμβάνονται στα όπλα που η Κίνα έχει εξετάσει να στείλει στην Ρωσία.

