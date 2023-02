Κοινωνία

Καιρός: Πώς μας “αποχαιρετά” ο Φεβρουάριος

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος και πόσο θα πνέουν οι άνεμοι.

Αύριο Τρίτη (28/2) αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές, ενώ βροχές αναμένονται στη Θράκη, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και κατά τόπους θα σημειωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 16, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στην Στερεά από 7 έως 18, στην Πελοπόννησο από 10 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 11 έως 18, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 21, στις Κυκλάδες από 13 έως 18, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 19 και στην Κρήτη από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 έως 6 Μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 4 έως 6 και τοπικά έως 7 Μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 Μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ, όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, ενώ βροχές θα σημειωθούν κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 Μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα, πρόσκαιρα, 2 έως 4 Μποφόρ. Προς το τέλος του εικοσιτετραώρου, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

