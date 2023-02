Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Αλλάζουν χέρια” οι Μιλγουόκι Μπακς

Πούλησε τις μετοχές ο Λάρσι. Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης.

Αλλαγή στη μετοχική σύνθεση των Μπακς. Ο Μαρκ Λάσρι ήρθε σε συμφωνία με τον Τζίμι Χάσλαμ για την πώληση του μεριδίου μετοχών του, περίπου 25%, για 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Λάσρι και ο Γουές Ίντενς είχαν αγοράσει τους Μπακς το 2014 για 550 εκατ. δολάρια, με την αξία του franchise να πολλαπλασιάζεται τα χρόνια που ακολούθησαν, λόγω και της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που χάρισε στην πόλη ήδη και ένα πρωτάθλημα.

Ο νέος μέτοχος, ο 68χρονος Τζίμι Χάσλαμ, είναι και ιδιοκτήτης των Κλίβελαντ Μπράουνς του NFL αλλά και της Columbus Crew του MLS. Η περιουσία του υπολογίζεται στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κύρια ενασχόλησή του είναι τα πετρέλαια, με την Pilot Oil Corporation να έχει ετήσιο τζίρο 41.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, απασχολεί 3.000 εργαζόμενους.

