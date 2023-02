Αρραβωνιάστηκε η Αντέλ

Life

«Δεν είμαι παντρεμένη, είμαι απλά ερωτευμένη. Είμαι τόσο ευτυχισμένη όσο ποτέ άλλοτε. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι παντρεμένη», τόνισε στο τέλος.

Η 34χρονη τραγουδίστρια Adele και ο 41χρονος σύντροφός της και μάνατζερ επιτυχημένων παικτών του ΝΒΑ, σύμφωνα με το DailyMail το ζευγάρι σχεδιάζει να πάρει την σχέση του ένα βήμα παραπέρα και να παντρευτεί το καλοκαίρι.

Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσα από το περιοδικό «Deux Moi», το οποίο επικαλείται αξιόπιστη πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Να σημειώσουμε ότι οι φήμες που θέλουν το ζευγάρι να αρραβωνιάστηκε κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την πρώτη φορά που η Adele εθεάθη να φοράει ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι στην τελετή των Grammy.

«Ποτέ δεν ήμουν τόσο ερωτευμένη! Έχω πάθει εμμονή μαζί του. Σίγουρα θέλω περισσότερα παιδιά. Είμαι νοικοκυρά και μια σταθερή ζωή με βοηθάει στη μουσική μου. Όμως αυτή τη στιγμή, το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι το Λας Βέγκας. Θέλω να τα καταφέρω», είχε δηλώσει στο Elle η τραγουδίστρια.

