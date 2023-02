Παράξενα

Απάτη: Έπεισαν ηλικιωμένη ότι έρχεται μεγάλος σεισμός και την έκλεψαν

Θύμα απατεώνων έπεσε μια ηλικιωμένη, την οποία και έπεισαν να βγει από το σπίτι της, λέγοντάς της ότι επίκειται μεγάλος σεισμός.

Ένα απίστευτο περιστατικό με θύμα μία ηλικιωμένη συνέβη στις 16 Φεβρουαρίου στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το Αστυνομικό Τμήμα Ζηρού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός άνδρα ο οποίος, μαζί με έναν ακόμη συνεργό, κατάφεραν να πείσουν ηλικιωμένη να βγει από το σπίτι της, λέγοντάς της ότι επίκειται μεγάλος σεισμός. Αφού η γυναίκα βγήκε, της αφαίρεσαν το πορτοφόλι με μικρό χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του ενός κατηγορούμενου σχηματίσθηκε δικογραφία η οποία και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

