Ρέθυμνο - Καρναβάλι : Δεκάδες καρναβαλιστές στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ

«Φωτιά» πήρε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ στο Ρέθυμνο με περιστατικά μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες ήταν τα άτομα που κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, χθες το βράδυ μόνο τα ασθενοφόρα παρέλαβαν συνολικά 17 άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση έντονης μέθης και έπρεπε να διακομισθούν στο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής.

Ευτυχώς, όλοι πλέον είναι καλά στην υγεία τους και αναρρώνουν στο σπίτι τους.

Χωρίς σοβαρά προβλήματα το καρναβάλι

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το καρναβάλι Ρεθύμνου με τον βασιλιά Καρνάβαλο να τραβάει όλα τα βλέμματα.

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στο Ρέθυμνο και γλέντησε με την ψυχή του έπειτα από τρία χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εκτός, από κάποια περιστατικά μέθης δεν σημειώθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα και έτσι το… καρναβάλι έληξε αίσια, αφήνοντας πίσω του μία γλυκιά γεύση σε όσους συμμετείχαν!

