Υγεία - Περιβάλλον

Πατέρας 14χρονης στον ΑΝΤ1: Ζητώ δικαίωση για τον θάνατό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη άφησε την τελευταία της πνοή μετά τη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου.

Το χαμόγελο της 14χρονης Γεωργίας έσβησε τον Ιούνιο 2021, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου επειδή είχε επιπλέον κιλά και έπεφτε θύμα bullying στο σχολείο από συμμαθητές της. Οι επιπλοκές της επέμβασης τής κόστισαν τη ζωή. Ο ιερέας πατέρας της, Βησσαρίων Καντούνης, από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ιατρικό λάθος και ζητά να αποδοθούν ευθύνες.

Σε βάρος του γιατρού ασκήθηκε ποινική διώξη για την κακουργηματική πράξη της θανατηφόρας έκθεσης από δόλο, για πλαστογραφία και για υπεξαγωγη εγγράφου.Η οικογένεια αισθάνεται δικαίωση όμως ο πονος παραμένει αβάστακτος, δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας Κική Πακιρτζίδου.

Η 14χρονη μετά την επέμβαση σε ιδιωτική κλινική και αφού πήρε εξιτήριο νόσησε από περιτονίτιδα που της προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια και τελικά κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ανήμπορη ηλικιωμένη ζούσε επί 3 ημέρες με τον νεκρό γιο της

Σεισμός - Τουρκία: Τα “κουκλάκια της οργής” στα γήπεδα και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Εύβοια: Δωρεάν σουβλάκια με συλλήψεις και εντάσεις