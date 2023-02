Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: 23χρονη κατήγγειλε τον Χακίμι για βιασμό

Νεαρή γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα αυτό το σαββατοκύριακο, όπου κατήγγειλε πως ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν τη βίασε.

Είδηση βόμβα έρχεται από το Παρίσι και αφορά τον Αχράφ Χακίμι! Σύμφωνα με την «Parisien», μία νεαρή γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα το σαββατοκύριακο, όπου κατήγγειλε πως ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν τη βίασε.

Παρόλα αυτά, η γυναίκα αρνήθηκε να υποβάλει μήνυση, αλλά η εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση. Μάλιστα, η 23χρονη δήλωσε ότι δεν ήθελε να υποβάλει καταγγελία, αλλά «να κάνει δήλωση βιασμού».

Οι αρχές έχουν ανοίξει ήδη φάκελο και ξεκίνησαν έρευνα, ενώ το συμβάν φέρεται να έχει συμβεί στις 25 Φεβρουαρίου. Το φερόμενο ως θύμα φαίνεται πως είχε μεταβεί στο σπίτι του ποδοσφαιριστή με Uber που πλήρωσε ο Χακίμι, ενώ είχαν έρθει σε επαφή μέσω του instagram.

Τα πράγματα φέρεται να ξέφυγαν στο σπίτι του Χακίμι, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά της τη φίλησε στο στόμα, της έβγαλε τα ρούχα και προχώρησε σε άσεμνες κινήσεις πάνω της, παρότι η ίδια υποστηρίζει πως δεν επιθυμούσε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, ο Μαροκινός φέρεται να προχωρήσει σε διείσδυση ενώ η ίδια του έλεγε πως δεν θέλει, ενώ κατάφερε να τον σταματήσει κλωτσώντας τον.

Τον λόγο πλέον έχουν οι αρχές, που θα προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνα και θεωρείται δεδομένο πως σύντομα ο Χακίμι θα κληθεί για να καταθέσει.

