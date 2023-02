Τοπικά Νέα

Φωτιά στη Λακωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Ευρώτα Λακωνίας. Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας για φωτιά στην Λακωνία.

Σύμφωνα με την ενημέρωσητης ΠΥ, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Τρυγόνι του Δήμου Ευρώτα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Τρυγόνι του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Η “ασθενής Ο” στην Ελλάδα περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς της άλλαξε τη ζωή (βίντεο)

Βόλος: Ανήμπορη ηλικιωμένη ζούσε επί 3 ημέρες με τον νεκρό γιο της

Εύβοια: Δωρεάν σουβλάκια με συλλήψεις και εντάσεις