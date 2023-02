Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας

Επιβάτες αυτοκινήτου το οποίο είχε εμπλακεί λίγο νωρίτερα σε ληστείες σε βενζινάδικα, προκάλεσαν τροχαίο μετά την προσπάθεια διαφυγής του από αστυνομικό έλεγχο.

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας.

Ομάδα της ΔΙΑΣ έκανε σήμα σε αυτοκίνητο στην οδό Αχαρνών να σταματήσει, αλλά ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα ανυποψίαστου πολίτη.

Οι επιβάτες του ύποπτου αυτοκινήτου, το οποίο ειναι τζιπ το άφησαν και τράπηκαν σε φυγή. Όπως αποδείχθηκε, λίγο νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει ληστείες σε δυο πρατήρια καυσίμων, στα Καμίνια και την Ομόνοια.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό των Αρχών, οι δράστες αποφεύγουν τη σύλληψη μέχρι αυτή τη στιγμή.

