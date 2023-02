Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Νέος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Τραγωδία τα ξημερώματα μετά την πρόσκρουση αυτοκινήτου σε αυλότοιχο.

Ακόμη μια τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο στη Θεσσαλονίκη με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Λαγκαδά, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε αυλότοιχο.

Στο σημείο κλήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, για τον απεγκλωβισμό του 26χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός.

