Κόσμος

“Qatar Gate” - Καϊλή: Το Εφετείο των Βρυξελλών αποφασίζει σήμερα αν θα παραμείνει υπό κράτηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσης το Εφετείο αναμένεται να εξετάσει σήμερα και το αίτημα αποφυλάκισης και του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. Η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος αποφυλάκισης θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Το Εφετείο των Βρυξελλών θα εξετάσει σήμερα Τρίτη το πρωί αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει υπό κράτηση ή όχι.

Aυτό επιβεβαίωσε χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωπος του Εφετείου Βρυξελλών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια «κεκλεισμένων των θυρών» ακρόαση.

Σήμερα Τρίτη, εξάλλου, το Εφετείο θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης και του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου, στις 16 Φεβρουαρίου, να παραταθεί κατά δύο μήνες η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, ο συνήγορός της Σβεν Μαρί άσκησε έφεση, η οποία βάσει της διαδικασίας εκδικάζεται εντός 15 ημερών. Το ίδιο είχε πράξει και ο συνήγορος του κ. Ταραμπέλα.

Η υπεράσπιση της Εύας Καϊλή θα ζητήσει την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου είναι αρνητική, η κ. Καϊλή θα παραμείνει προφυλακιστέα για δύο μήνες.

Τέλος, η εισαγγελία Βρυξελλών επιβεβαίωσε ότι ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και κατηγορούμενος στην υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φραντσέσκο Τζόρτζι, αφέθηκε χθες ελεύθερος από τις φυλακές του Σαν Ζιλ με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο Φ. Τζόρτζι είχε συλληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούβα: Μεγάλες δασικές φωτιές μαίνονται στη χώρα

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας

Καιρός: βροχές, χιόνια, σκόνη και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη