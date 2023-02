Life

“The 2Night Show” - Μίνως Θεοχάρης: Έχω πετάξει πια αυτό το βάρος, ας μην με αποδεχτούν όλοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Στους γονείς μου δεν άφησα και πολλά περιθώρια είναι η αλήθεια" παραδέχθηκε ο Μίνως Θεοχάρης.

Ο Μίνως Θεοχάρης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής "The 2Night Show", τη νύχτα της Καθαράς Δευτέρας, στον ΑΝΤ1. Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική δουλειά που έχει κάνει με την πάροδο του χρόνου με τον εαυτό του και την αποδοχή από την οικογένεια του.

Ειδικότερα, ο Μίνως Θεοχάρης εξομολογήθηκε σχετικά με τη φοβία του για τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες σχέσεις πως «τον έχω παιδέψει πάρα πολύ τον εαυτό μου και αισθάνομαι ότι είμαι σε μια φάση ζωής πια που θέλω να βγάλω αυτό το βάρος από πάνω μου, ένα βάρος που έχω εγώ βάλει κυρίως. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και πίεζα τον εαυτό μου πάρα πολύ να ανταποκριθώ σε πράγματα που μπορεί να μην ήμουν έτοιμος. Είχα μεγάλο φόβο με τους ανθρώπους. Ναι μεν όταν είμαι σε μια παρέα και βγαίνω έξω από το σπίτι θέλω να περάσω καλά και να περάσουν και οι άνθρωποι γύρω μου καλά, αλλά η αλήθεια είναι πως όταν κλείνομαι… κλείνομαι βάρβαρα».

Σχετικά με το bullying που δέχτηκε στο σχολείο ανέφερε πως«Στο σχολείο έχανα τις πρώτες ώρες για τα παραπάνω κιλά μου. Απέφευγα το σχολείο με έναν τρόπο. Δεν καταλάβαινα τότε τι ήταν αυτό που πάθαινα αλλά ήταν πολύ σκληρό. Η μόνη λύση για να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό είναι να ξυπνάς κάθε μέρα και να αποφασίζεις πως θα είσαι καλά. Για τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν υποστεί τραύμα, οποιουδήποτε τύπου γιατί δεν είναι και μετρήσιμο πόσο έχει τραυματιστεί ο καθένας μας και για ποιο λόγο, για να το ξεπεράσεις θέλει απόφαση».

«Δεν με απασχολεί πια αν με έχουν αποδεχθεί οι άλλοι. Ας φύγουμε από αυτό, ας βγάλουμε ένα ένα τα βάρη. Ένας βάρος που είχα ήταν να με αποδεχθούν και να με αγαπάνε και να με θέλουν όλοι. Αυτό πια το έχω πετάξει και δεν υπάρχει. Ας μην με αποδεχτούν όλοι» συμπλήρωσε, επίσης, ο Μίνως Θεοχάρης στο late night του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1. «Οι γονείς μου με αποδέχθηκαν, δεν άφησα και πολλά περιθώρια είναι η αλήθεια. Αυτό το κομμάτι το έχω λύσει πολύ νωρίς και έχω μια οικογένεια υπέροχη που με αγαπάει και είναι πολύ τρυφερή μαζί μου ευτυχώς».