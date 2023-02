Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Πολάκης: Σήμερα η παραπομπή του στην επιτροπή δεοντολογίας

Ημέρα αποφάσεων η σημερινή για τις σχέσεις του Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον σάλο που ξέσπασε με την επίμαχη ανάρτηση του.

Συνεδριάζει σήμερα στις 17:00 το Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε διευρυμένη σύνθεση, όπου ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει την παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος.

Την περασμένη Κυριακή 26 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά τις τελευταίες αναρτήσεις του βουλευτή Κρήτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε την παύση του Παύλου Πολάκη ως τομεάρχη Διαφάνειας και τη σύγκληση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος με το ερώτημα της παραπομπής του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου ανέφερε: «Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία τη θέση του Παύλου Πολάκη ως Τομεάρχη Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Γιάννης Ραγκούσης. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Την Τρίτη 28/2 θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος σε διευρυμένη σύνθεση, όπου ο πρόεδρος θα ζητήσει την παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος».

Ακολούθως ο ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάντοτε λειτουργούσε συλλογικά και έτσι διαμόρφωνε και διαμορφώνει την πολιτική του. Η πολιτική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη και με όσους το εκπροσωπούν δεν γίνεται με όρους προσωπικής σταυροφορίας αλλά με σχέδιο, θεσμική σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά συλλογικό καθήκον και στρατηγική. Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία θέλει και μπορεί με ενότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία να διασφαλίσει το πρόσωπο και την καθαρότητα της πολιτικής του. Νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του ουδείς δικαιούται να ρίχνει και μάλιστα λίγες ημέρες πριν και την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου».

