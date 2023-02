Life

“The 2Night Show” - Ραφαήλ Καρυωτάκης: Οι εκατομμύρια ακόλουθοι στο Tik Tok και οι ερωτικές σκηνές (βίντεο)

Ο Ραφαήλ Καρυωτάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show'" και μίλησε για τον ρόλο του σε τηλεοπτική σειρά και την ενασχόλησή του στο Tik Tok.

Όπως αποκάλυψε, του έστειλαν ένα μήνυμα οι συντελεστές της σειράς προκειμένου να τους στείλει ένα βίντεο με ένα κείμενο από τη σειρά, πέρασε «κάστινγκ» και έτσι πήρε τον λόγο του.

Για το πως ξεκίνησε όλλη αυτή η εμπειρία αλλά και η ενασχόλησή του με το Tik Tok «τελειώνω το σχολείο και είχα φάει μία πετριά ότι θέλω να γίνω μοντέλο. Ήμουν σε πρακτορείο, έκανα κάποιες δουλειές αλλά δεν μου άρεσε καθόλου και το έβαλα στην άκρη. Απογοητεύτηκα αλλά όταν το σκέφτομαι τώρα απλά δεν ήμουν έτοιμος, θέλει γερό στομάχι. Δεν το άφησα επειδή δεν είχα δυνατό στομάχι απλά δεν μου ταίριαζε, δεν κόλλαγα. Ταυτόχρονα δούλευα σε ένα ίντερνετ καφέ βράδυ και πήγαινα σχολή το μεσημέρι. Πριν γίνει το Tik Tok, λεγόταν musically, το είχα κατεβάσει και είδα ένα trend και ξεκίνησε να πηγαίνει καλά. Οι followers ξεκίνησαν να αυξάνονται στην καραντίνα όπου έγινε πανικός. Τώρα έχω 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους. Ήμουν στην αρχή στην Αγγλία, οπότε το κοινό μου είναι global. Όταν γύρισα στην Ελλάδα ξεκίνησα να συνεργάζομαι με την Panic. Όταν έκανα το πρώτο μου συμβόλαιο, είχα εντυπωσιαστεί», ανέφερε αρχικά.

Σχετικά με τη θεματολογία της πλατφόρμας, είπε: «στο Tik Tok ακολουθούσα κάποια trend όπου έπρεπε να δείχνω ότι είμαι “ωραίος”. Αργότερα κατάλαβα ότι δεν είμαι εγώ αυτό και το άφησα. Μετά μιλούσα για κοινωνικά θέματα και αυτό μου άρεσε».

Σχετικά με την εμπειρία του απ΄πο τη συμμετοχή του σε τηλεοπτική σειρά είπε πως «στην αρχή πήγα στην Κύπρο και έπρεπε να προσαρμοστώ σε πολλά. Δεν ήξερα τίποτα, κανέναν και έπρεπε να το κάνω σωστά. Ο ρόλος μου, μου ήταν δύσκολο γιατί ήταν ένας μαζεμένος άνθρωπος ακόμα και με την κοπέλα του δεν έκανε ποτέ κίνηση, έπρεπε να βρω τον χαρακτήρα του. Οι ερωτικές σκηνές ήταν δύσκολες, η αρχή για μένα ήταν δύσκολη. Σκεφτόμουν μήπως ακουμπήσω κάπου που δεν πρέπει. Με τη Στέφανη την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, ήταν και η πρώτη μας ερωτική σκηνή. Βάλαμε όρια με τη Στέφανη, μιλήσαμε, της είπα ότι δεν ξέρω πώς να το κάνω, μου είπε και το πήγαμε χαλαρά».

