Ηλιακός θερμοσίφωνας: Επιδότηση για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών

Μέσα στον Μάρτιο το νέο πρόγραμμα "Αλλάζω θερμοσίφωνα", με ενισχύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρόγραμμα "Αλλάζω θερμοσίφωνα" που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο.

Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία, με την οποία παρέχεται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγράμματος αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με ηλιοθερμικά συστήματα και για ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

Η δομή του προγράμματος (αντικατάσταση - απόσυρση παλαιών συσκευών και επιδότηση αγοράς νέων) προσομοιάζει με το πρόγραμμα "ανακυκλώνω - αλλά συσκευή" μέσω του οποίου επιδοτήθηκε η αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Κατά τις πληροφορίες και στο νέο πρόγραμμα θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και το ύψος της επιδότησης.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς -- Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που πρόκειται να εισαχθεί σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

