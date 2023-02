Οικονομία

Σκρέκας - λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για τον Μάρτιο

Ελαφρώς χαμηλότερες οι τελικές τιμές που θα πληρώσουν οι καταναλωτές τον Μάρτιο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται η επιδότηση των οικιακών τιμολογίων ρεύματος για το Μάρτιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Το ύψος της επιδότησης παραμένει δηλαδή στο επίπεδο του Φεβρουαρίου ενώ τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι κατά τι χαμηλότερα από αυτά του Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι τελικές τιμές που θα πληρώσουν οι καταναλωτές το Μάρτιο θα είναι αντίστοιχα ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Για τους πελάτες της ΔΕΗ, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής, το τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (19,5 αρχική τιμή μείον 4 λεπτά που είναι η επιδότηση).

Ο κ. Σκρέκας τόνισε στις σημερινές δηλώσεις του ότι η κρίση έχει αμβλυνθεί αλλά δεν έχει τελειώσει καθώς και ότι παραμένει η δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκος Μητσοτάκη για θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση που πλήττει όλη την Ευρώπη. "Οι Έλληνες, πρόσθεσε, έμειναν μακρυά από τις εξαιρετικά επώδυνες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης".

Ειδικότερα οι επιδοτήσεις για το Μάρτιο έχουν ως εξής:

Οικιακά τιμολόγια: Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 kWh, η επιδότηση θα είναι 40 Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Την ίδια επιδότηση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση ανέρχεται στα 84 Euro/MWh.

Για τους αγρότες, η επιδότηση ανέρχεται στα 40Euro/MWh.

Για την ενεργοβόρο βιομηχανία (περιλαμβάνονται χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες αλουμινίου, κεραμουργίες, υφαντουργίες , βιομηχανίες παραγωγής χαρτιού, υαλουργίες, κλπ.) ο υπουργός τόνισε ότι σχεδιάζεται σχήμα ενίσχυσης με βάση το κοινοτικό πλαίσιο, στο οποίο θα ενταχθούν επιχειρήσεις που δεν έχουν συνάψει συμβάσεις σταθερών τιμολογίων άνω των 12 μηνών, δεν θα συνάψουν διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και αντιμετωπίζουν μείωση του λειτουργικού περιθωρίου κατά 40% ή σε αρνητικό λειτουργικό περιθώριο λόγω της αύξησης του κόστους του ρεύματος.

Για τις περιπτώσεις αυτές επιδότηση για όλο το 2023 θα είναι 50Euro/MWh.

"Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει όλα όσα είναι δυνατό να γίνουν, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία για όλο το διάστημα που θα διαρκέσει η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί αυτή την εντολή έχουμε από τον ελληνικό λαό και αυτή θα τιμήσουμε στο έπακρο", κατέληξε ο κ. Σκρέκας.

