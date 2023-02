Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: απολαυστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία γεύση για το τι θα δούμε σήμερα.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Ενώ η συμβίωση των υπόλοιπων Παπαδόπουλων με την Τζοάν δεν πηγαίνει και τόσο καλά, ο Αρίστος ξεκινάει δουλειά στο σούπερ-μάρκετ του Παύλου στο Κερατσίνι και βάζει τα δυνατά του να γίνει ευχάριστος, φιλικός και προσεγγίσιμος, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία... Στο μεταξύ, ο Ράμος εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σχολείο των παιδιών απαιτώντας από την κόρη του την Τζοάν να έρθει μαζί του. Αυτή αρνείται και όταν ο Ράμος πάει να αγριέψει, αιφνιδιάζεται από το γεγονός ότι η Τζόαν έχει τη συμπαράσταση όλων των συμμαθητών της. Η Λίλα κάνει επιχειρηματική πρόταση στην Μελίνα και την Περιστέρα να ανοίξουν δικό τους κατάστημα αποκλειστικά για τα «Από Καρδιάς» και η Περιστέρα αποφασίζει να κάνει πρόταση και στις φίλες της, την Μάρθα και την Ρούλα, να συνεργαστούν. Την ίδια στιγμή, ο φίλος του Γιάννη, ο Αρτέμης, με την βοήθεια της παλιοπαρέας, προσπαθεί να βρει τι θα κάνει με τα φέρετρα που του ξέμειναν στο ξυλουργείο από την αποτυχημένη τους επιχείρηση. Και τέλος, τα αγόρια έχουν μια πολύ ρομαντική ιδέα για να ξαναφέρουν κοντά τον Αρίστο και την Μελίνα. Απλά ο Αρίστος θα χρειαστεί να ξαναντυθεί φαντάρος και να βγάλει από ένα παλιό κουτί τα γράμματα που έστελνε τότε στην Μελίνα…



Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

