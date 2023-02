Life

Παύλος - Μαρί Σαντάλ: Το σπίτι - “φιλέτο” που τους έχει προταθεί

Σε ποια περιοχή βρίσκεται το νεοκλασσικό σπίτι και ποια είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αρχική του τιμή.

Στην Ελλάδα φαίνεται ότι σκοπεύει να αγοράσει σπίτι ο Παύλος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκφράσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κέντρο της Αθήνας.

Όλα δείχνουν ότι ο πρωτότοκος γιος του αείμνηστου βασιλιά Κωνσταντίνου έχει καταλήξει σε ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλάκα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" το συγκεκριμένο οίκημα είναι σπίτι "φιλέτο", βρίσκεται δίπλα ακριβώς στην Αρχιεπισκοπή.

Είναι νεοκλασσικό 900 τ.μ, ημιτριόροφο ενώ διαθέτει και καταφύγιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η αρχική τιμή είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 8-9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι βόλτες του στο κέντρο της Αθήνας

Ο Παύλος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας να κάνει τις τελευταίες του βόλτες, πριν φύγει την Κυριακή. Ευδιάθετος και χωρίς συνοδεία κατευθύνθηκε προς το σπίτι της μητέρας του για να την επισκεφθεί.

