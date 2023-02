Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η 14η Μαρτίου και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η Αφροδίτη και ο Δίας στον Κριό μας κάνουν να θέλουμε να ερωτευτούμε, όμως η Σελήνη που πέρασε από τον Ουρανό έφερε εντάσεις" είπε η Λίστα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

Στη συνέχεια ανέφερε πως "τη 14η Μαρτίου, όταν ο Άρης αγγίξει τον Ποσειδώνα, θα έρθουν στο φως στα σκάνδαλα".

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





