ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία θα γίνει μακροπρόθεσμα μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας

Τι δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ «μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ την ώρα που το Κίεβο ζητεί την ένταξή του στην Ατλαντική Συμμαχία μετά την εισβολή της Ρωσίας.

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνούν η Ουκρανία να γίνει μέλος της Συμμαχίας, αλλά ταυτόχρονα αυτό αποτελεί μακροπρόθεσμη προοπτική», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ κατά την επίσκεψή του στην Φινλανδία προσθέτοντας ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα «πλαίσιο» για την αποφυγή κάθε νέας εισβολής στο μέλλον.

