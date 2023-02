Πολιτική

Οικονόμου: “Πολακισμός” και καταδίκη Παππά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον Τσίπρα να «αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την κατρακύλα».

«Η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου και το φασιστικό ξέσπασμα του Παύλου Πολάκη αναδεικνύουν αντιδημοκρατικά και αντιθεσμικά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολακισμός και η ομόφωνη καταδίκη του κ. Παππά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», τόνισε ο Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Είναι το ανώτατο στάδιο του συριζαϊσμου που ενέπνευσε και εξέθρευσε από το 2011 ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν δίστασε μπροστά σε τίποτα και κανέναν προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός. Η αρχή έγινε στην πλατεία Συντάγματος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής. Δημιούργησε πολιτικό πολτό φανατισμού, μίσους και παράλογων αιτημάτων. Η κυβέρνησή του είχε σκοπό από τότε να επιβάλλει αυταρχικό καθεστώς και γ' αυτό προσπάθησε να φυλακίσει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης 2012-2015 με κουκουλοφόρους μάρτυρες και με το Νίκο Παππά επιχείρησαν να ελέγξουν τα ΜΜΕ. Δεν δίστασαν να συνεργαστούν ακόμα και με τα άκρα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε ότι «για να απαλλαγούν από τον πολακισμό, το ελάχιστο που απαιτείται είναι ο κ. Τσίπρας να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτή την κατρακύλα». Ρώτησε επίσης αν οι επιθέσεις στη Δικαιοσύνη χαρακτηρίζουν μόνο τον κ. Πολάκη όπως και η στοχοποίηση δημοσιογράφων. «Μόνο ο κ. Πολακης στοχοποίησε δημοσιογράφους ή μήπως κάτι αντίστοιχο έγινε σε εκδήλωση και σποτ του ΣΥΡΙΖΑ;», συνέχισε.

«Η δηλητηρίαση της πολιτικής και της κοινωνίας με ψέματα ήταν ευθύνη μόνο του κ. Πολάκη ή η κατασυκοφάντηση της Ελλάδας αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ;», ανέφερε ο κ. Οικονόμου και είπε ότι όλα αυτά συνιστούν την κυρίαρχη ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ, τον συριζαϊσμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σύρονται στην αυτονόητη πράξη που είναι η διαγραφή του κ. Πολάκη και κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποδοκιμάσει λόγο και έργο το μεδούλι του συριζαϊσμού.

Επίσης ανέφερε ότι επιβάλλεται και η διαγραφή του Νίκου Παππά τονίζοντας ότι η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου είναι κόλαφος για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και αποκαλύφθηκε η θεσμική εκτροπή κατά τη διακυβέρνησή του.

«Κρίθηκε ένοχος όχι μέσω ισχυρισμών κουκουλοφόρων μαρτύρων», συνέχισε και ζήτησε ανάληψη πολιτικών ευθυνών άμεσα.

«Έχουμε ομόφωνη, αμετάκλητη δικαστική απόφαση», συνέχισε και ρώτησε αν ο Αλέξης Τσίπρας θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη και θα αποσύρει από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Παππά. «Για να κρατά ο κ. Τσίπρας στα ψηφοδέλτια τον κ. Παππά, ο κ. Παππάς κρατά με κάτι πολύ δυνατό τον κ. Τσίπρα. Τι είναι, θα το μάθουμε», συμπλήρωσε .

Ο κ. Οικονόμου στη συνέχεια αναφέρθηκε σε βασικά σημεία και δράσεις της κυβερνητικής πολιτικής από το 2019 έως σήμερα.

