“Qatar Gate” - Καϊλή: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση - Πότε αναμένεται η απόφαση για το αίτημα αποφυλάκισης

Η υπεράσπιση της Εύας Καϊλή ζητάει την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.



Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλή και τον Μαρκ Ταραμπέλα στο εφετείο, μετά την έφεση που είχαν ασκήσει. Όπως ανέφερε πριν από λίγο ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, η απόφαση για την κ. Καϊλή αναμένεται στις 3 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου, στις 16 Φεβρουαρίου, να παραταθεί κατά δύο μήνες η προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, ο συνήγορός της Σβεν Μαρί άσκησε έφεση, η οποία βάσει της διαδικασίας εκδικάζεται εντός 15 ημερών. Το ίδιο είχε πράξει και ο συνήγορος του κ. Ταραμπέλα.

Η υπεράσπιση της Εύας Καϊλή θα ζητούσε την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου είναι αρνητική, η κ. Καϊλή θα παραμείνει προφυλακιστέα για δύο μήνες.

Παράλληλα, η εισαγγελία Βρυξελλών επιβεβαίωσε ότι ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και κατηγορούμενος στην υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φραντσέσκο Τζόρτζι, αφέθηκε χθες ελεύθερος από τις φυλακές του Σαν Ζιλ με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο Φ. Τζόρτζι είχε συλληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερος, μετά την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου.

