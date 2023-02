Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τρίτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Κόκοτα. Ο αγαπημένος τραγουδιστής εξηγεί τους λόγους που «αποτραβήχτηκε» από τα φώτα της δημοσιότητας, μιλάει για τις επαγγελματικές και προσωπικές επιλογές που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, καθώς και για τις νέες συνεργασίες του, ενώ μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από τον αείμνηστο πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Πόσο «χάλια» βίωσε τον χωρισμό των γονιών του; Πώς αντέδρασε ο Σταμάτης Κόκοτας, όταν του ανακοίνωσε ότι θα κάνει δίσκο με τον Φοίβο; Τι θυμάται από την εποχή που ο πατέρας του έκανε παρέα με τον Αριστοτέλη Ωνάση;

Επίσης, μιλάει για την ατελείωτη αγάπη των γονιών του, για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, με τη σύζυγό του Κατερίνα, αλλά και για τη μικρή τους Ριάνα. Τέλος, μας προσκαλεί στο νέο χώρο, όπου εμφανίζεται, για να απολαύσουμε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχονται, επίσης, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Το αχώριστο ζευγάρι χορεύει, τραγουδάει, αστειεύεται και μοιράζεται στιγμές, από την κοινή επαγγελματική και προσωπική του πορεία. Ποιο είναι το μοναδικό πράγμα, που μπορεί να κάνει «ράκος» τον αεικίνητο Ετεοκλή και γιατί κοιμάται, πολλές φορές, στον καναπέ;

Ποια είναι η σχέση της Ελένης με την πεθερά της; Γιατί ο Ετεοκλής επισκέπτεται, συχνά, τις δικαστικές αίθουσες;

Επίσης, μιλάνε για τη γεμάτη καθημερινότητά τους, για τη μικρή τους Μελίτα, για την τηλεοπτική τους συνύπαρξη στο «Breakfast@Star» και εκφράζουν ανοιχτά το όνειρό τους για καριέρα στην τηλεόραση. Τέλος, με τα μάτια κλειστά, καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

