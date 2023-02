Κοινωνία

Καθαρά Δυτέρα - ΕΛΑΣ: Χιλιάδες τροχαίες παραβάσεις το τριήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ για το τριήμεο της Καθαράς Δευτέρας.

Σε 13.683 ανήλθαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε όλη την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια 59.832 ελέγχων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ.

Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη έξοδο και είσοδο οχημάτων από και προς τα αστικά κέντρα κατά τον εορτασμό των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στην εφαρμογή τροχονομικών δράσεων αποσκοπώντας στην οδική ασφάλεια των εκδρομέων.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις υπηρεσίες Τροχαίας εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων, που περιλάμβαναν στοχευμένους και συστηματικούς τροχονομικούς ελέγχους, που στόχευαν στην πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και στη διευκόλυνση της οδικής κυκλοφορίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στις «επικίνδυνες» και στις αντικοινωνικές τροχονομικές παραβάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό ή ακόμα και σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) κ.ά.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις παραβάσεις που αφορούσαν στην υπερβολική ταχύτητα και στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και βεβαιώθηκαν 3.283 και 652 παραβάσεις αντίστοιχα, δηλαδή το 28,8% από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν.

Πιο αναλυτικά, από την 24 Φεβρουαρίου έως και χθες Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 συγκροτήθηκαν συνολικά 1.924 συνεργεία, από τα οποία ελέγχθηκαν 59.832 οχήματα και βεβαιώθηκαν 13.683 τροχονομικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα: 3.283 για υπερβολική ταχύτητα, 652 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 487 για έλλειψη άδειας οδήγησης, 403 για μη χρήση ζώνη ασφαλείας, 343 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 312 για έλλειψη ΚΤΕΟ, 144 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 108 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 80 για αντικανονικούς ελιγμούς, 73 για φθαρμένα ελαστικά, 71 για αντικανονικό προσπέρασμα, 70 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 42 για Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, 20 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα, 12 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 6 για παραβίαση προτεραιότητας και 7.577 για λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ από 24 Φεβρουαρίου έως και χθες Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023, η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα σημεία εισόδου και εξόδου: από την Αττική καταγράφηκε έξοδος 346.050 οχημάτων και είσοδος 309.825 οχημάτων ενώ από τη Θεσσαλονίκη βγήκαν 196.687 οχήματα και εισήλθαν 190.750.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι – καταγγελία: Ανήλικοι απήγαγαν 14χρονη και ζήτησαν λύτρα

ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία θα γίνει μακροπρόθεσμα μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους