Πολιτική

Τσίπρας για Πολάκη: εγώ αποφάσισα την παραπομπή για να προστατεύσω τον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, για το ζήτημα με τον Παύλο Πολάκη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα έρθει στην διακυβέρνηση του τόπου για να γκρεμίσει, ούτε για να εκδικηθεί. Θα έρθει για να δημιουργήσει, για να χτίσει, δομές εμπιστοσύνης, αξιοκρατίας, λογοδοσίας, διαφάνειας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο ερωτήσεων που δέχτηκε για την πολιτική επικαιρότητα και το ζήτημα του Παύλου Πολάκη, κατά τη συμμετοχή του στο Συνέδριο «ygeiamou 2023: Σύγχρονο Σύστημα Υγείας με επίκεντρο τον 'Ανθρωπο, και ειδικότερα σε συζήτηση με θέμα: «Η επόμενη ημέρα για την Υγεία», την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ.

«Όταν έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο, το να γίνεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση με ευθύνη Πολάκη, για μια ανάρτηση που έκανε ο Πολάκης, δεν θα το επιτρέψω. Έχω κι εγώ ευθύνη να προστατεύσω και το κόμμα και την παράταξη μου και να προχωρήσω μπροστά για τη νίκη στις εκλογές», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

«Το καταστατικό μου δίνει τη δυνατότητα ως πρόεδρος του κόμματος να παραπέμψω ένα στέλεχος αν κρίνω ότι αυτό προστατεύει τη συλλογική μας προσπάθεια», είπε, προσθέτοντας πως ο πρόεδρος δεν είναι όργανο δεοντολογίας για να επιβάλλει ποινές. «Υπάρχουν συγκροτημένα όργανα δεοντολογίας, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στον πρόεδρο να προστατεύει όταν κρίνει τις συλλογικές θέσεις και τη συλλογική προσπάθεια». «Παραπέμπεται λοιπόν στην επιτροπή δεοντολογίας γιατί ανήρτησε κάποιες προγραμματικές θέσεις και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου που απέχουν από τις συλλογικά επεξεργασμένες δικές μας θέσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κράτους, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών», είπε.

Σημείωσε ότι «είναι κοινή διαπίστωση ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταρρακώσει το κράτος δικαίου στη χώρα, έχει χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στο χώρο της ενημέρωσης. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με προγραφές, ούτε με λιγότερη ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων. Το αντίθετο. Αντιμετωπίζεται με θεσμικές παρεμβάσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε Σρόιτερ να ασκεί όση κριτική θέλει στον εκάστοτε πρωθυπουργό, χωρίς να σκέφτεται τι θα πει ο ιδιοκτήτης του καναλιού στο οποίο εργάζεται».

«Επιτρέψτε μου να έχω τη δυνατότητα να κρίνω το μέτρο και το βαθμό των αποφάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων και των αποφάσεων που αφορούν στην κάθε ενέργεια που θεωρώ ότι εκθέτει το κόμμα και αναλόγως παίρνω εγώ την απόφαση που με αφορά για να προστατεύω το κόμμα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας ότι «από κει και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως και κάθε σοβαρό δημοκρατικό κόμμα έχει διαδικασίες, έχει όργανα, έχει ΠΓ και επιτροπή δεοντολογίας και εκεί θα αποφασιστούν και θα κριθούν όλα», είπε. Επισήμανε ότι αποφάσισε χθες την παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην επιτροπή δεοντολογίας και την καθαίρεση του από τομεάρχη Διαφάνειας, όπου στη θέση του σήμερα είναι ο Γιάννης Ραγκούσης.

Κληθείς να σχολιάσει σημερινό σχόλιο του πρωθυπουργού ότι «όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν, ανήγαγαν τον πολακισμό σε βασική ιδεολογία του κόμματος τους και τώρα το πληρώνουν», ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «εμείς δεν σκοπεύουμε να κοιμηθούμε, θα είμαστε ενεργοί μέσα στην κοινωνία για να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή που είναι αναγκαία για τον τόπο». Σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να βρήκε την ευκαιρία σήμερα -στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται-, αλλά να γνωρίζουμε όλοι ότι επί ημερών του η χώρα έχει διασυρθεί για την καταρράκωση του κράτους δικαίου». Πρόσθεσε ότι τούτη την ώρα η αρμόδια επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου «εξετάζει το θέμα των παρακολουθήσεων και των παράνομων υποκλοπών» και ότι εκεί βρίσκονται καταθέτουν ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος. Ανέφερε ότι ο μεν κ. Μενουδάκος «κατέθεσε ότι εστάλησαν πάνω από 300 sms σε 100 στόχους από το Predator», ενώ πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας ότι «το μισό πολιτικό σύστημα και η μισή οικονομική ζωή του τόπου παρακολουθείτο από το πρωθυπουργικό γραφείο». «Ο δε κ. Ράμμος κατέθεσε τις μέρες αυτές ότι βρέθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός απ' όπου εδόθησαν τα μηνύματα αυτά για το Predator», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την κριτική ότι «ανέχθηκε το φαινόμενο του πολακισμού», ο κ. Τσίπρας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ανοικτό και δημοκρατικό κόμμα, δεν στέλνει στην επιτροπή δεοντολογίας τα στελέχη του γιατί έχουν διαφορετική γραμμή» υπογραμμίζοντας ότι «όμως είναι άλλο να έχει κανείς διαφορετική άποψη, είναι άλλο να την εκφράζει στα όργανα ή και δημόσια να λέει ‘αυτή είναι η άποψη μου' και είναι άλλο στην προεκλογική περίοδο όταν είναι υποψήφιος βουλευτής να θέτει δημόσια ένα άλλο σχέδιο και είναι άλλο να απαντά και σε συνεντεύξεις που εγώ είχα κάνει την ίδια μέρα και είχα καταθέσει τις προτάσεις και τις θέσεις μου».

Ο κ. Τσίπρας είπε ακόμη ότι θέλει να είναι απόλυτα σαφής και δίκαιος στις κρίσεις του, προσθέτοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης ήταν που από βήματος της Βουλής αναφέρθηκε σε δημοσιογράφους ως συμμορίτες. Δεν είδα να υπάρχει η ίδια αντίδραση. Ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφερθεί απέναντι στην κ. Τουλουπάκη λέγοντας ότι ‘θα τη γδάρω και θα τη βάλω φυλακή', δεν είδα να υπάρχει καμία αντίδραση από την ένωση δικαστών και εισαγγελέων, ούτε να κινείται προκαταρκτική έρευνα για τις δηλώσεις».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε, «θα λύσει τα όποια προβλήματα παραφωνία στη δημόσια έκφραση μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες του». Σημείωσε ότι «η θέση μας είναι ότι θα έρθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου για να δημιουργήσουμε θεσμούς αξιοκρατίας, λογοδοσίας, διαφάνειας, ελευθερίας, όχι για να εκδικηθούμε ούτε για να γκρεμίσουμε».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως προεκλογικά είναι πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η συζήτηση, είπε πως «κάνει ζημιά το γεγονός ότι αντί να ασχολούμαστε με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, τις προγραμματικές μας θέσεις, έχουμε ένα 48ωρο που ασχολούμαστε με αυτό». «Αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα όλη αυτή η συζήτηση θα τελειώσει και θα ασχοληθούμε με τα μεγάλα προβλήματα», πρόσθεσε, παραπέμποντας στη σημερινή συζήτηση για την Υγεία και στην αυριανή παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος.

Καταληκτικά, ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε στην προεκλογικής περίοδο να συζητηθούν τα κρίσιμα και μεγάλα θέματα «και γιατί όχι και με τον ζωντανό τηλεοπτικοί διάλογο των αρχηγών και εμού απευθείας με τον κ. Μητσοτάκη που τον προκαλώ και προσκαλώ εδώ και 7 χρόνια, αλλά τον αρνείται».





Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι – καταγγελία: Ανήλικοι απήγαγαν 14χρονη και ζήτησαν λύτρα

ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία θα γίνει μακροπρόθεσμα μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους