Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Εμπειρογνώμονας: Το Λιμενικό ενημερώθηκε από ιδιώτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσος κατέθεσε στη σημερινή δικάσιμο για τη φωτιά στο Μάτι.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσος που έχει καταγράψει και αναλύσει όλες τις παραμέτρους επιχειρησιακές και μη, που επέδρασαν ώστε η πυρκαγιά στο Μάτι να εξελιχθεί σε μία από τις πιο φονικές παγκοσμίως, συνέχισε σήμερα την κατάθεση του ενώπιον του του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσος ,που διενέργησε πραγματογνωμοσύνη με εντολή της Εισαγγελίας για τα αίτια της τραγωδίας, απάντησε σε ερωτήσεις από Έδρας για τις παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών να αντιμετωπίσουν την φωτιά στην έναρξη της. Ο μάρτυρας ρωτήθηκε για τα καθηλωμένα πτητικά μέσα και για την έλλειψη επίγειων σε κρίσιμα σημεία και σε κρίσιμους χρόνους, που θα μπορούσαν να κατευνάσουν την ορμή της φωτιάς όταν ξέσπασε στο Νταού Πεντέλης το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 ώστε να γίνει σωστή διαχείριση του χρόνου. Είπε επίσης ότι κανένας επίσημος φορέας δεν ενημέρωσε το Λιμενικό για την κατάσταση και για τον λόγο αυτό περίπου 700 πολίτες σώθηκαν από ιδιώτες που έσπευσαν και περισυνέλλεγαν ανθρώπους από την θάλασσα και τις ακτές.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας τόνισε και πάλι ,σε αντιδιαστολή με όσα συνέβησαν ή μάλλον σε συνέβησαν όπως επισήμανε από την αρχή της κατάθεσης του, στην Ανατολική Αττική, την υποδειγματική απομάκρυνση κατοίκων στην Κινέτα όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά. Ο Δημήτρης Λιότσιος κατέγραψε και πάλι τα εναέρια μέσα που παρέμειναν καθηλωμένα και δεν πέταξαν τις κρίσιμες ώρες που ξέσπασε η φωτιά σε αντίθεση με όσα έγιναν στη φωτιά στην Κινέτα ,όπου από τα πρώτα κιόλας πέντε λεπτά επιχείρησαν στο σημείο έναρξης της φωτιάς στα Γεράνεια , τέσσερα εναέρια μέσα. Όπως είπε: "Η κινητοποίηση στην Κινέτα ήταν άμεση. Υπήρξε μεγάλος αριθμός των πτητικών μέσων ,αλλά επειδή η φωτιά ήταν σε καθαρό δάσος έγινε άμεσα ανεξέλεγκτη. Στους οικισμούς που ήταν κοντά απομακρύνθηκαν άμεσα οι πολίτες και γι'αυτό είχαμε μόνο 14 ελαφρείς τραυματισμούς".

Πρόεδρος : Πότε θα έπρεπε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι στο Μάτι

Μάρτυρας : Όλα τα δεδομένα προϋπήρχαν πριν από τις 17.30, το ΕΣΚΕ γνώριζε και από την ενημέρωση του ελικοπτέρου που είχε πετάξει ότι η φωτιά έφτανε στα σπίτια .Υπήρχαν όλες οι πληροφορίες και εκείνη την ώρα έπρεπε να είχε δοθεί η εντολή απομάκρυνσης.

Ο μάρτυρας τόνισε πως σε αντίθεση με την αδράνεια για το Μάτι, στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στο 'Αγιο Ανδρέα υπήρξε η υποδειγματική, όπως εξελίχθηκε και αποδείχθηκε, απομάκρυνση των παιδιών που φιλοξενούνταν εκεί.

Πρόεδρος : Στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων πως έγινε η εκκένωση

Μάρτυρας : Η υπεύθυνη των κατασκηνώσεων πήρε τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία επειδή είδε τον καπνό στις 16.30. Και αμέσως μάζεψε τα παιδιά. Οι κατασκηνώσεις λειτουργούν με άλλο καθεστώς από ότι οι οργανωμένες απομακρύνεις και οι εκκενώσεις. Εκείνη έκρινε ότι πρέπει να εκκενωθεί η κατασκήνωση και η διαδικασία προχώρησε αμέσως.

Πρόεδρος; Πώς έγινε η διαδικασία

Μάρτυρας: Συγκεντρώθηκαν τα παιδιά και έφυγαν με λεωφορεία του Δήμου Αθηναίων . Η υπεύθυνη εφάρμοσε το σχέδιο εκκένωσης που είχε για την κατασκήνωση

Ο μάρτυρας τόνισε πως από τα στοιχεία που συνέλεξε κατά την διάρκεια της έρευνας του, προκύπτει πως το Λιμενικό Σώμα δεν ενημερώθηκε από επίσημο φορέα για την φωτιά αλλά από έναν πολίτη στις 18.50. Έτσι οι διασώσεις έγιναν από ιδιώτες που έφτασαν και περισυνέλεξαν 700 άτομα.

Πρόεδρος: Για την ειδοποίηση του Λιμενικού...

Μάρτυρας :Στις 18.50 ενημερώθηκε από πολίτη προφορικά το Λιμενικό και όπως αναφέρει, κανένας φορέας δεν έστειλε έγγραφο

Πρόεδρος :Διέθεσε μέσα το Λιμενικό

Μάρτυρας: Από ιδιώτες έγινε η διάσωση των ανθρώπων στη θάλασσα. Το Λιμεναρχείο αναφέρει ότι δεν ενημερώθηκε από κανένα φορέα.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με ερωτήσεις που θα υποβάλλει στον κ. Λιότσο ο Εισαγγελέας Έδρας Παναγιώτης Μανιάτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι – καταγγελία: Ανήλικοι απήγαγαν 14χρονη και ζήτησαν λύτρα

ΣΤΑΣΥ - Ηλεκτρικός: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους