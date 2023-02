Παράξενα

Αργεντινή: αγνοούμενος βρέθηκε στο στομάχι καρχαρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οικείοι του άτυχου άνδρα, τον αναγνώρισαν από ένα τατουάζ.

Τα λείψανα ενός άνδρα που είχε εξαφανιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου στη νότια Αργεντινή, βρέθηκαν στο στομάχι ενός καρχαρία και αναγνωρίστηκαν χάρη σε ένα τατουάζ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τα ανθρώπινα λείψανα ανήκουν στον Ντιέγκο Μπαρία, έναν 32χρονο εργαζόμενο στον πετρελαϊκό τομέα, ανέφερε στο τοπικό MME ADNSUR η Ντανιέλα Μιλάτρους, η επικεφαλής της υπηρεσίας αναζήτησης αγνοουμένων στην πόλη Κομοντόρο Ριβαντάβια.

Στις 18 Φεβρουαρίου ο Μπαρία πήγε να κάνει θαλάσσια σπορ στην παραλία Ρόκας Κολοράντας, κοντά στην Κομοντόρο Ριβαντάβια. Λίγες ημέρες αργότερα το κράνος του και το quadski που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν κατεστραμμένα στην αμμουδιά, κοντά στο σημείο όπου θεάθηκε για τελευταία φορά ο 32χρονος.

Τα λείψανά του βρέθηκαν την Κυριακή στο στομάχι ενός σκυλόψαρου μήκους 1,5 μέτρου, που αλιεύτηκε σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων νοτίως του Μπουένος Άιρες. Οι δύο ψαράδες είπαν ότι βρήκαν «δέρμα, λίπος και ανθρώπινη σάρκα» όταν άνοιξαν τον μικρό καρχαρία. Ο ένας από αυτούς αφηγήθηκε στην ξαδέλφη του ότι, ανοίγοντας το στομάχι του σκυλόψαρου, βρήκε έναν «πήχη χεριού με ένα τατουάζ» τριαντάφυλλου και το όνομα «Χοσεφίνα».

Οι αρχές υποθέτουν ότι πιθανότατα ο Μπαρία χτύπησε σε βράχια και έχασε τις αισθήσεις του στην αμμουδιά. Τα κύματα παρέσυραν στη συνέχεια το πτώμα του στη θάλασσα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθούν άλλα λείψανα και τα ρούχα που φορούσε τη στιγμή της εξαφάνισής του.