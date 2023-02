Αθλητικά

Σεισμός στην Τουρκία - Φενερμπαχτσέ: Η ποινή στους φιλάθλους της για τα συνθήματα

Ανακοινώθηκε η ποινή για τους φιλάθλους της Φενερμπαχτσέ, που φώναξαν αντικυβερνητικά συνθήματα στον αγώνα με την Κόνιασπορ.

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Φενερμπαχτσέ θα ταξιδέψει για έναν εκτός έδρας της αγώνα το Σάββατο χωρίς τους φιλάθλους της, ορισμένοι από τους οποίους κάλεσαν με συνθήματά τους το περασμένο Σάββατο την κυβέρνηση να παραιτηθεί μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

«Ψέματα, εξαπάτηση, έχουν περάσει 20 χρόνια, παραιτηθείτε!» φώναζαν οι οπαδοί της ομάδας της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πρωταθλήματος με την Κόνιασπορ.

Σήμερα, μια επιτροπή ασφαλείας της κεντρικής επαρχίας Καϊσερί (Καισάρεια) ανακοίνωσε, χωρίς να κάνει αναφορά σε αυτά τα αντικυβερνητικά συνθήματα, ότι κανένας φίλαθλος της Φενερμπαχτσέ δεν μπορεί να παρευρεθεί στο γήπεδο στον προγραμματισμένο αγώνα για το ερχόμενο Σάββατο εναντίον της τοπικής ομάδας Καϊσερίσπορ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης, 2ος στη βαθμολογία του τουρκικού πρωταθλήματος, πίσω από τη Γαλατασαράι, κατήγγειλε με ανακοίνωσή του μια «απαράδεκτη» απόφαση, καλώντας τις αρχές να την αναθεωρήσουν.

Η τουρκική κυβέρνηση δέχεται σφοδρή κριτική για τον αργό ρυθμό παροχής βοήθειας κατά τις πρώτες ημέρες μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Την Κυριακή, οπαδοί της Μπεσίκτας, ενός άλλου μεγάλου συλλόγου στην Κωνσταντινούπολη, ζήτησαν επίσης την παραίτηση της κυβέρνησης με συνθήματα από τις κερκίδες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε χθες συγγνώμη από τους κατοίκους της επαρχίας Αντίγιαμαν (νοτιοανατολικά), μίας από τις πλέον πληγείσες τουρκικές επαρχίες από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στην άφιξη βοήθειας στην «κακαταστροφικότητα των δονήσεων και των κακών μετεωρολογικών συνθηκών».

