Σεισμός στη Λακωνία

Που εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο το μέγεθος που είχε ο σεισμός.

Σεισμοκή δόνηση συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (28.02.2023) στη Λακωνία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός ήταν μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο, 67 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 22,1 χιλιόμετρα.

