Κόσμος

Η Φινλανδία υψώνει φράχτη στα σύνορα με τη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φινλανδία σχδιάζει το... "Σιδηρούν Παραπέτασμα" στα σύνορα με τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Φινλανδία ξεκίνησε σήμερα την κατασκευή του νέου της φράχτη μήκους 200 χλμ σε ένα τμήμα των συνόρων της με τη Ρωσία, ένα έργο που αποφασίστηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η συνοριοφυλακή.

Οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα «με την κοπή δασών, η οποία θα συνεχιστεί ώστε να επιτραπεί η κατασκευή δρόμου και η τοποθέτηση του φράχτη», υπογραμμίζει η συνοριοφυλακή.

Η κατασκευή φράκτη σε επιπλέον 70 χλμ προγραμματίζεται μεταξύ 2023 και 2025, κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της σκανδιναβικής χώρας, στο πιο πυκνό τμήμα των 1.340 χλμ των συνόρων της Φινλανδίας με τη Ρωσία.

Συνολικά, το Ελσίνκι σχεδιάζει να στήσει φράχτες 200 χλμ, στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου που υπολογίζεται στα 380 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μεταλλικά φράγματα ύψους τριών μέτρων θα καλυφθούν με συρματόπλεγμα, με κάμερες νυχτερινής όρασης, λάμπες και μεγάφωνα σε σημεία που κρίνονται ευαίσθητα.

Η τελευταία φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

Φοβούμενη ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει μετανάστες για να ασκήσει πολιτική πίεση, η υποψήφια για ένταξη στο ΝΑΤΟ Φινλανδία τροποποίησε τον νόμο της για την συνοριοφυλακή τον Ιούλιο ώστε να διευκολύνει να κατασκευαστούν ισχυρότεροι φράκτες.

Τα σύνορα της Φινλανδίας επί του παρόντος ασφαλίζονται κυρίως από ελαφρά ξύλινα εμπόδια, σχεδιασμένα ουσιαστικά για να εμποδίζουν την κίνηση ζώων.

Η Εσθονία, η Λετονία και η Πολωνία έχουν επίσης αυξήσει ή σχεδιάζουν να αυξήσουν την ασφάλεια στα σύνορά τους με τη Ρωσία.

Τον Σεπτέμβριο, Ρώσοι συνέρρεαν στη Φινλανδία μετά την ανακοίνωση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για την επιστράτευση εφέδρων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, το Ελσίνκι περιόρισε σημαντικά την είσοδο Ρώσων πολιτών στη φινλανδική επικράτεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Λακωνία

ΣΤΑΣΥ - Ηλεκτρικός: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για την εμπρόθεση πληρωμή τους