Τουρκία: νέος σεισμός κοντά στα Άδανα

Πόσο ήταν το μέγεθος της νέας σεισμικής δόνησης που έπληξε την Τουρκία.

Νέα σεισμική δόνηση, αναστάτωσε την Τουρκία το απόγευμα της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός πραγματοποιήθηκε στην κεντρική Τουρκία, που πλήττεται από σεινεχείς σεισμούς, μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 195 χλμ. ΝΝΔ της περιοχή Άδανα.

