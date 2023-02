Αθλητικά

ΛεΜπρόν Τζέιμς: εκτός δράσης λόγω τραυματισμού

Πότε αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο δημοφιλής NBAer.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση του τραυματία (δεξί πόδι) ΛεΜπρόν Τζέιμς σε δύο εβδομάδες, όπως ανέφερε το ESPN.

Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Τζέιμς στην αγωνιστική δράση θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα έχουν οι Λέικερς στη βαθμολογία σε εκείνο το διάστημα.

Ο 38χρονος σημείωσε 26 πόντους στη νίκη των Λέικερς με 111-108 επί των Ντάλας Μάβερικς την Κυριακή, αλλά γύρισε το δεξί του πόδι στην τρίτη περίοδο. Μπόρεσε να τελειώσει το παιχνίδι, αλλά ήταν ξεκάθαρα ότι ακόμα πονούσε...

Ο 19 φορές All-Star έχει κατά μέσο όρο 29,5 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 6,9 ασίστ σε 47 αγώνες αυτή τη σεζόν.

