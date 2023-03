Life

“Family Game” το Σάββατο με “4ΜΠΟΪΖ” και τους “ΒΡΑΧΩΡΙΤΕΣ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ξεχωριστό και άκρως διασκεδαστικό βράδυ Σαββάτου, μαζί με τις ομάδες του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το «FAMILY GAME», με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, και αυτό το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 21:00 θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται στο πλατό του «FAMILY GAME» τους «4ΜΠΟΪΖ» και τους «ΒΡΑΧΩΡΙΤΕΣ» για να παίξουν μαζί τους τα πιο αστεία και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Στις ομάδες παίρνουν από νωρίς «αέρα τα μυαλά τους», αλλά σύντομα θα προσγειωθούν «Ιπτάμενα φρούτα» στο πλατό για να τους επαναφέρουν σε τάξη.

Η Έλενα, φυσικά, και αυτό το Σάββατο, έχει την «Κρεβατομουρμούρα» της και ο Μάρκος για να την γλυκάνει την πηγαίνει μια βόλτα από το ζαχαροπλαστείο του «FAMILY GAME»!

Μετά το γλυκό μπαίνουν όλοι μαζί σε ένα πλοίο για να πάνε στο πιο παγωμένο κλαμπ για ένα παγωμένο και γρήγορο ντουζάκι.

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.





«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας