Ρωσία: απαγορεύεται στους αξιωματούχους να χρησιμοποιούν ξένες λέξεις

Η απαγόρευση έρχεται σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η Ρωσία στον "εκφυλισμό της Δύσης".

Οι Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα απαγορεύεται στο εξής να χρησιμοποιούν τις περισσότερες ξένες λέξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τροπολογίες σε έναν νόμο για την επίσημη χρήση της ρωσικής γλώσσας, τις οποίες υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, πριν από έναν χρόνο, ο Πούτιν λέει ότι θέλει να προστατεύσει τη Ρωσία από την εκφυλισμένη Δύση, όπως την αποκαλεί, που προσπαθεί να καταστρέψει τη χώρα του, όπως ισχυρίζεται.

Οι τροπολογίες σε έναν νόμο του 2005 έχουν ως στόχο να προστατεύσουν και να στηρίξουν το καθεστώς της ρωσικής γλώσσας, σύμφωνα με το κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

«Όταν χρησιμοποιείται η ρωσική, ως επίσημη γλώσσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται λέξεις και εκφράσεις που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας (…) με την εξαίρεση των ξένων λέξεων για τις οποίες δεν υπάρχει κάποιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αντίστοιχο στα ρωσικά» αναφέρει το κείμενο αυτό.

Ο κατάλογος των ξένων λέξεων που μπορούν ακόμη να χρησιμοποιούνται θα δημοσιευτεί ξεχωριστά. Οι τροπολογίες δεν αναφέρουν ποιες κυρώσεις θα υποστεί όποιος δεν τηρήσει τον επικαιροποιημένο νόμο.

