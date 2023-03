Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες είναι οι νεκροί στα Τέμπη, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πολλαπλάσιοι οι τραυματίες. Αναπάντητα ερωτήματα για την εθνική τραγωδία.

Σε 36 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί εξαιτίας της σύγκρουσης επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματική αργά το βράδυ χθες Τρίτη στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, ενώ στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί 85 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, τον πύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, 194 επιβάτες μεταφέρθηκαν με πέντε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Από αυτούς τους 194 επιβάτες, οι 26 διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και άλλοι 32 στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Με έκτο λεωφορείο 20 άτομα μεταφέρθηκαν στη Λάρισα. Επιπλέον, 5 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης, εκ των οποίων 3 είναι καλά στην υγεία τους και αποχώρησαν, ενώ 2, ελαφρά τραυματίες, παρέμειναν για νοσηλεία.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από την 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων.









Στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, έχουν σπεύσει επιτόπου γερανοφόρα οχήματα.

Στην επιβατική αμαξοστοιχία IC 62, που είχε αναχωρήσει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, επέβαιναν περίπου 350 επιβάτες, έκανε γνωστό η εταιρεία Hellenic Train, διευκρινίζοντας πως από τους 430 ανθρώπους που είχαν επιβιβαστεί στον συρμό στην Αθήνα, αποβιβάστηκαν κάπου 80 στη Λάρισα. Στην εμπορευματική αμαξοστοιχία, κατά πληροφορίες, επέβαιναν τρεις άνθρωποι.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος έχει αναθέσει την εποπτεία της προανάκρισης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλο.

Βίντεο ντοκουμέντο μετά τη σύγκρουση

Γιάννης Ντίτσας: Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

Μαρτυρία μητέρας επιβάτιδας

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τετάρτη

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 190 σημεία

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Τα δρομολόγια που ακυρώνονται μετά την τραγωδία