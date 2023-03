Κοινωνία

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Τα δρομολόγια που ακυρώνονται μετά την τραγωδία

Η ανακοίνωση της Hellenic Train, με όλες τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Λόγω της σύγκρουσης των δυο αμαξοστοιχιών στον Ευαγγελισμό, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια σε:

Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Αθήνα -Καλαμπάκα

Καλαμπάκα -Αθήνα

Αθήνα - Λειανοκλάδι

Λειανοκλάδι - Αθήνα

Θεσσαλονίκη - Λάρισα

Λάρισα-Θεσσαλονίκη

Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος

Βόλος - Λάρισα

Λάρισα - Βόλος

Λειανοκλάδι -Στυλίδα

Στυλίδα - Λειανοκλάδι

