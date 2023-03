Κοινωνία

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Η καταγγελία του Προέδρου των μηχανοδηγών

Ο Κώστας Γενηδούνιας κατήγγειλε ότι όλα γίνονται χειροκίνητα στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και δεν λειτουργούν καν τα φωτοσήματα.

Σε μια σοβαρή καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία των τρένων στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη όπου συνέβη η τραγωδία με τους 32 νεκρούς μετά από σύγκρουση επιβατικής με εμπορική αμαξοστοιχία στο ύψος των Τεμπών προχώρησε ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο Κώστας Γενηδούνιας «δεν λειτουργεί τίποτα, γίνονται όλα χειροκίνητα, είμαστε στο manual και σε όλο τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ούτε τα φωτοσήματα λειτουργούν, αν λειτουργούσαν οι μηχανοδηγοί θα έβλεπαν τα κόκκινα σήματα και θα σταματούσαν εγκαίρως».

Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι οι μηχανοδηγοί κινούνται στα τυφλά, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών απάντησε ότι «οι πληροφορίες δίνονται από σταθμάρχη σε σταθμάρχη μέσω ασυρμάτου. Μας λέει ο σταθμάρχης στην Αθήνα θα πάτε μέχρι το Μενίδι, μετά μέχρι την Οινόη, συνολικά αυτό γίνεται 15 φορές από Αθήνα για Θεσσαλονίκη».

Κατά τον ίδιο «υπήρχαν ηλεκτρονικά συστήματα, δεν λειτουργούν, ρωτήστε τους υπευθύνους».

Ερωτηθείς για τις συνθήκες του δυστυχήματος είπε ότι «στο σημείο έχει διπλή γραμμή, ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει, δεν ξέρω γιατί τα τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή».

«Εμείς ακολουθούμε εντολές. Όπου μας πουν πηγαίνουμε. Σε όλο το μήκος της διαδρομής είναι διπλή η γραμμή. Αν σε κάποιο σημείο γίνονται έργα υπάρχουν διακλαδώσεις. Όλα γίνονται χειροκίνητα και εμπειρικά. Είναι χρόνια που δεν λειτουργούν τα συστήματα» κατέληξε ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ.

