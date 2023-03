Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιβατών

Τον εφιάλτη που έζησαν από τη σύγκρουση των τρένων με τους δεκάδες νεκρούς, περιγράφουν επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Οι εικόνες που αντίκρισα μόλις βγήκα από το βαγόνι ήταν απίστευτες, τραγικές. Είδα παντού φλόγες, είχαν λιώσει κομμάτια μεταλλικά από τα βαγόνια και πολλοί συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, δεν πρόλαβαν να βγουν έξω». Με αυτά τα λόγια περιγράφει στο ΑΠΕ, επιβάτης της αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με άλλη (εμπορευματική), αργά χθες το βράδυ, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, τις πρώτες στιγμές μετά το τραγικό δυστύχημα.

Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος καθώς κατεβαίνει από το λεωφορείο με το οποίο επέστρεψε μαζί με άλλους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, από τύχη είναι ζωντανός καθώς η θέση του ήταν στο δεύτερο βαγόνι, που τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο τελικά κάθισε στο πέμπτο βαγόνι. «Τα έχασα στην αρχή, όπως και οι περισσότεροι επιβάτες, αλλά προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να βοηθήσω τους συνεπιβάτες μου να βγουν από το βαγόνι. Όλοι γίναμε ένα για να βοηθήσουμε», περιέγραψε συγκινημένος. «Πολλοί δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς είχε συμβεί, διότι κοιμόντουσαν. Κι εγώ κοιμόμουν και με τάραξε ένα απότομο φρενάρισμα. Αργότερα, όμως, όταν συνειδητοποιήσαμε τι έγινε, προσπαθήσαμε να βγούμε από το βαγόνι και όταν τα καταφέραμε, είδαμε το χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Καραδιαμάντη, με ανακούφιση και μεγάλη συγκίνηση αγκάλιασε την κόρη της μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο. «Προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί της και δεν μπορούσα, είχε χάσει το κινητό της. Ευτυχώς μαζί της ήταν ένας συνάδελφός της και τη βοήθησε να βγει από το βαγόνι. Δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συνέβη», τόνισε. Η κόρη της κ. Καραδιαμάντη έκανε τελικά εισαγωγή στο νοσοκομείο καθώς χτύπησε στην πλάτη αφού προηγουμένως της περιέγραψε πώς κατάφεραν οι πυροσβέστες να τους βγάλουν έξω από το βαγόνι ρίχνοντας σχοινιά και απεγκλωβίζοντάς τους.

«Γυναίκες έκλαιγαν, φώναζαν και ευτυχώς κάποιος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και βγήκαμε καθώς είχε πολύ καπνό. Προσπάθησαν να πλησιάσω στα πρώτα βαγόνια και ήταν όλα μια μάζα», ανέφερε ένας άλλος από τους διασωθέντες.

Ελαφρά τραυματισμένη, μια νεαρή κοπέλα που ήταν στο δεύτερο βαγόνι, βγήκε από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ συνοδευόμενη από τους γονείς της. Το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει είναι πως είναι καλά. «Δεν θυμάμαι τίποτα, ακολούθησα δύο παιδιά και βγήκα, έσπασαν τα τζάμια», ανέφερε.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας πέντε λεωφορεία μετέφεραν 194 διασωθέντες από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Απ' αυτούς, αρχικά οι 26 μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ και οι 32 στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με ορισμένους εξ αυτών να έχουν πάρει ήδη εξιτήριο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μαρτυρίες επιβατών και συγγενών τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

