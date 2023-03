Life

“The 2Night Show” - Ελένη Χατζίδου: Θα δεχόμουν πρόταση να είμαι τηλεοπτικά χωρίς τον Ετεοκλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην παρέα του "The 2Night Show" βρέθηκαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου όπου μεταξύ άλλων μοιράστηκαν στιγμές, από την κοινή επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.

Στην παρέα του "The 2Night Show" βρέθηκαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου όπου μεταξύ άλλων μοιράστηκαν στιγμές, από την κοινή επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.

Το ζευγάρι μοιράστηκε την καθημερινότητά του από την ώρα που ξυπνάνε στις 4 το πρωί μέχρι να πάνε στο στούντιο για την εκπομπή τους.

Αναφέρθηκαν και στην αγαπημένη τους κόρη, τη Μελίτα που, όπως χαρακτριστικά ανέφεραν "είναι όλος τους ο κόσμος".

Μιλώντας για τη φετινή τους συμμετοχή στην τηλεόραση και σε μία από τις δυσκολότερες ζώνες στο πρωινό του Star εξέφρασαν ανοιχτά το όνειρό τους για καριέρα στο «γυαλί» αναφέροντας πως "με την ομάδα έχουμε δέσει πολύ, σαν να είμαστε φίλοι χρόνια και νιώθουν σαν να βρίσκονται στο σπίτι τους".





Σχετικά με το αν θα έκαναν κάτι τηλεοπτικά ξεχωριστά η Ελένη Χατζίδου ανέφερε πως "δεν πηγαίνουμε πάντα πακέτο, θα δεχόμουν μία πρόταση να είμαι μόνη μου τηλεοπτικά, αλλά νιώθω μεγάλη ασφάλεια που είναι δίπλα μου ο Ετεοκλής".

«Το πρωινό το στηρίζουμε πάρα πολύ. Είναι όνειρό μας να κάνουμε καριέρα στην τηλεόραση. Έχουμε πιο μεγάλα αυτιά παρά στόμα» είπε το αγαπημένο ζευγάρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Τα δρομολόγια που ακυρώνονται μετά την τραγωδία

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Συγκλονιστικές εικόνες συγγενών έξω από νοσοκομεία

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία