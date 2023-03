Αθλητικά

ΝΒΑ - Αντετοκούνμπο: Ο Greek Freak… πάτησε και τους Νετς

Τα «ελάφια» πέτυχαν την 15η συνεχόμενη νίκη τους με πρωταγωνιστή και πάλι τον Greek Freak.

Ασταμάτητοι για μία ακόμη φορά ήταν οι Μπακς. Με μπροστάρη τον εκπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο τα «ελάφια» επικράτησαν εκτός έδρας με 118-104 των Νετς. Ο Έλληνας σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και με 33 πόντους 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ βοήθησε την ομάδα του να πάρει μια εύκολη νίκη.

Το Μιλγουόκι σημείωσε την 15 σερί νίκη στο πρωτάθλημα και τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στις 23 Ιανουαρίου. Πλέον με το 44-17 οι Μπακς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα και έχουν θέσει ως στόχο το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κρις Μίντλετον με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ κομβική ήταν η παρουσία των Τζρου Χόλιντεϊ (14π, 8ασ) και Μπρουκ Λόπεζ (13π, 10ρ), που αποτέλεσαν σημαντικά στηρίγματα επιθετικά.

Από πλευράς Νετς ξεχώρισαν οι Μάικαλ Μπρίντζες με 26 πόντους και Σπένσερ Ντίνγουϊντιμε 19

