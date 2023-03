Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Ξεπέρασαν τους 45000 οι νεκροί

Ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου ανήλθε σε 45.089, ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών, μαζί με αυτούς που έχουν καταγραφεί στη Συρία, έχει φτάσει περίπου τους 51.000. Μετά τον πρώτο σεισμό των 7,8 βαθμών, ακολούθησαν περισσότεροι από 11.000 μετασεισμοί, αρκετοί από τους οποίους ήταν πολύ ισχυροί.

Οι τραυματίες στην Τουρκία έχουν ξεπεράσει τους 108.000, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, καθώς περισσότερα από 160.000 κτίρια, με 520.000 διαμερίσματα, κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δεσμευθεί να ανοικοδομήσει τα κατεστραμμένα σπίτια μέσα σε έναν χρόνο, αλλά θα χρειαστούν πολλοί μήνες προτού οι άνθρωποι που έχουν χάσει το σπίτι τους μπορέσουν να φύγουν από τις σκηνές ή τα κοντέιντερ στα οποία διαμένουν τώρα.

Για τους πληγέντες έχουν στηθεί περισσότερες από 350.000 σκηνές σε 332 σημεία, ενώ καταυλισμοί με κοντέινερ έχουν δημιουργηθεί σε 162 σημεία. Εξάλλου περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τις πληγείσες περιοχές.

