Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Σακελλαροπούλου και Μητσοτάκης μεταβαίνουν στον τόπο της τραγωδίας

Και ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής βρίσκεται ήδη καθ' οδόν.



Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 32 άτομα και δεκάδες τραυματίστηκαν μεταβαίνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ο Κώστας Καραμανλής βρίσκεται ήδη καθ' οδόν και στο σημείο της τραγωδίας θα μεταβεί και ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προγραμματισμένη για σήμερα περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, η οποία ακυρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν έγινε γνωστή η τραγωδία. Ο πρωθυπουργός βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και ήταν σε συνεχή επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο.

Στην περιοχή θα μεταβεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Και ο Νίκος Ανδρουλάκης πηγαίνει στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων αλλά και ο Νίκος Παππάς.

