Πολιτική

Πλεύρης για Τέμπη: Νέοι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέοι άνθρωποι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες από την σύγκρουση τρένων. Θρήνος στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφθεί οι σοροί. Τι δήλωσε ο Υπ. Υγείας που βρίσκεται στην Λάρισα.

Η περίθαλψη όσων έχουν τραυματιστεί και η στήριξη όσων έχασαν τους ανθρώπους τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη είναι αυτό που προέχει αυτή την ώρα για το υπουργείο Υγείας, όπως φάνηκε και από τις πρώτες δηλώσεις του υπουργού Υγειάς Θάνου Πλεύρη έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Συντετριμμένος ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για τραγωδία επισημαίνοντας πως «οι τραυματίες στα νοσοκομεία βρίσκονται σε καλά χέρια. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε 32 νεκρούς. Είμαστε δίπλα στους συγγενείς».

Όπως ενημέρωσε, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης για τους τραυματίες και η ταυτοποίηση των νεκρών.

«Διαθέτουμε ψυχολόγους να στηρίξουμε τους συγγενείς. Είναι μια τρομακτική διαδικασία για γονείς και συγγενείς. Θα προσπαθήσουμε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται η αναγνώριση, παρά τις δυσκολίες», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι σημαντικό «να τρέξει γρήγορα η διαδικασία, ώστε οι περισσότεροι να βρουν τον άνθρωπο τους. Κατά βάση έχουμε νέο κόσμο σε τραυματίες και νεκρούς».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Δημήτρης Κόκοτας: Δεν περνάει μέρα που να μη σκέφτομαι τον πατέρα μου

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία

Formula 1: Τα ρεκόρ προς... κατάρριψη το 2023