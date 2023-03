Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Μαρτυρία - σοκ από επιβάτη (βίντεο)

Μαρτυρία επιβάτη που βρισκόταν στο 6ο βαγόνι της αμαξοστοιχίας Inter City 62 που συγκρούστηκε με το εμπορικό τρένο στα Τέμπη

Θλίψη προκαλεί το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τουλάχιστον 36 νεκρούς επιβάτες που βρίσκονταν στην αμαξοστοιχία Inter City 62 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Φως στα δεδομένα που εκτυλίχθηκαν λίγο πριν την σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων δίνουν οι μαρτυρίες επιβατών που ταξίδευαν προς Θεσσαλονίκη.

Ένας από τους επιβάτες μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ανέφερε πως "ήμουν από τους τυχερούς, βρισκόμουν στο 6ο βαγόνι" ενώ τόνισε πως τη στιγμή της σύγκρουσης "ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ πουη έμοιαζε με σεισμό, κάναμε μπρος πίσω για μερικά δευτερόλεπτα και για καλή μας τύχη ήταν ανοιχτή μία πόρτα και βγήκαμε".

Σχετικά με το πως κατάφεραν να απομακρυνθούν από τον τόπο της τραγωδίας είπε πως "αποφασίσαμε να φύγουμε μέσω του τούνελ και να βγούμε στο δρόμο, εκεί κατέφθασαν λεωφορεία που πήραν τον κόσμο".





