Οικονόμου για την τραγωδία στα Τέμπη: Έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και πάνω από 500 στελέχη επιχειρούν ανά τομέα ευθύνης τους στο πεδίο.

«Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η περίθαλψη των τραυματιών, ο εντοπισμός και η αναζήτηση των αγνοουμένων μέσα στα συντρίμμια και η ψυχολογική στήριξη των συγγενών των θυμάτων με ψυχολόγους που μεταβαίνουν στη Λάρισα» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου εκφράζοντας την βαθύτατη οδύνη της κυβέρνησης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία. Η σκέψη μας βρίσκεται στους συγγενείς των θυμάτων, των αγνοουμένων και των τραυματιών» είπε.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και πάνω από 500 στελέχη επιχειρούν ανά τομέα ευθύνης τους στο πεδίο. «Εκεί βρίσκονται και οι ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Μεταφορών. Ενώ από τη πρώτη στιγμή αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν στο συντονιστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας. Στον τόπο της τραγωδίας μεταβαίνει ο πρωθυπουργός» ανέφερε.

Επίσης είπε ότι για τα αίτια του δυστυχήματος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη να βρεθούν στην ίδια γραμμή επί πολλά χιλιόμετρα δύο τραίνα που κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση.

