Τέμπη - σύγκρουση τρένων: “Μαμά θα σε πάρω όταν φτάσω...” (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία κοπέλας που αναζητά τον 23χρονο ξάδερφο της.

Στους 36 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη φονική σύγκρουση επιβατικής με εμπορική αμαξοστοιχία έξω από τη Λάρισα.

Συγκλονίζει η μαρτυρία νεαρής κοπέλας στο "Πρωινό" που αναζητά τον 23χρονο ξάδερφό της που βρισκόταν στο μοιραίο δεομολόγιο το βράδυ της Τρίτης.

"Αγνοείται ο ξάδερφός μου, τον αναζητά η μητέρα του από τα ξημερώματα" είπε η μάρτυρας ενώ ανέφερε πως "είχε έρθει στην Αθήνα για τριήμερο και έφυγε το απόγευμα της Τρίτης για να επιστρέψει στην Αθήνα".

Ανατριχιαστική η περιγραφή της για το τελευταίο τηλεφώνημα του 23χρονου με τη μητέρα του στην οποία ο ίδιος είπε "Μαμά έχει πάρα πολύ κόσμο το τρένο, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο σε τρένο, θα σε πάρω όταν φτάσουμε να έρθεις να με πάρεις...." και όπως αποκάλυψε η μάρτυρας λίγο μετά κόπηκε η γραμμή και από τότε τον αναζητούν, καθώς δεν υπάρχει ούτε στις λίστες των νεκρών ούτε και των διασωθέντων.





