Τέμπη - σύγκρουση τρένων: “Η κόρη μου είχε εισιτήριο για το 3ο βαγόνι αλλά την άλλαξαν λόγω κόσμου”

Συγκλονίζει η μητέρα 21χρονης φοιτήτριας που βρισκόταν στο μοιραίο τρένο μαζί με το αγόρι της.

Στους 36 ανέρχονται οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, αλλά ο αριθμός εκτιμάται ότι θα ανέβει, όπως ανέφερε στην τελευταία της ενημέρωση στις 11:20 το πρωί, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Συγκλονίζει η μητέρα 21χρονης φοιτήτριας που βρισκόταν στο μοιραίο τρένο μαζί με το αγόρι της. Μίλησε στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "η κόρη μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "΄μαμά μην ανησυχήσεις, έγινε αυτή η σύγκρουση και περπατάμε να βγούμε προς το δρόμο".

"Εγώ της είπα μη φοβάστε ακολουθήστε τον κόσμο και όλα θα πάνε καλα΄" είπε η μητέρα στην κόρη της, η οποία είχε πάει στη Λαμία για τριήμερο, ενώ συγκλονίζει αποκαλύπτωντας πως "το εισιτήριο έλεγε βαγόνι 3 όμως λόγω κόσμου μετέφεραν άτομα στο βαγόνι 8 και έτσι έζησαν".









