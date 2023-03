Κόσμος

Τουρκία - Ερντογάν: Οι εκλογές θα γίνουν 14 Μαΐου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του προς τους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την 14η Μαΐου, τρεις μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έχει σκοτώσει περισσότερους από 45.000 ανθρώπους στην χώρα του.

«Η χώρα αυτή θα πράξει αυτό που πρέπει στις 14 Μαΐου Θεού θέλοντος», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του προς τους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Καταγγέλλοντας τις φωνές που επέκριναν την διαχείριση της καταστροφής από την κυβέρνησή του, ο Ερντογάν δήλωσε: «Θα τους δώσουμε την απόφαση που αρμόζει στις 14 Μαΐου».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: Η ανάρτησή του μετά την εκπαίδευσή του

Μετρό: Απεργία την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Κορονοϊός – Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κόντε