Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Εθνική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες (εικόνες)

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιβατών.



Μπροστά στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των ελληνικών σιδηροδρόμων βρίσκονται τα συνεργεία διάσωσης που εξακολουθούν να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια των συρμών.

Στο σημείο του δυστυχήματος δύο τεράστιοι γερανοί ανασηκώνουν κομμάτια από τα επιβατικά βαγόνια που έχουν συνθλιβεί από την τρομακτική σύγκρουση και έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδηρικών.

Μέχρι τις 11 είχαν ανασυρθεί και άλλες σοροί ανθρώπων μέσα από τα διαλυμένα βαγόνια ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 36.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί κυρίως στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, αλλά και σε νοσοκομεία της Κατερίνης, του Βόλου και της Θεσσαλονίκης.





Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας εξακολουθούν να βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα και κυρίως πυροσβεστικά οχήματα, μαζί με δυνάμεις του ΕΚΑΒ και δύο ομάδες ΕΚΑΜ από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.



Οι ειδικές δυνάμεις των ΕΚΑΜ με κοπτικά εργαλεία και χρησιμοποιώντας φιάλες οξυγόνου συνεχίζουν να κόβουν λαμαρίνες από τα πρώτα βαγόνια ψάχνοντας για ανθρώπους.

Αυτό που απασχολεί όλους είναι το τι έφταιξε και έγινε το τρομακτικό δυστύχημα σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο υπάρχουν διπλές γραμμές και τα τρένα μπορούν να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες.





Πάντως στην περιοχή η οσμή του καμένου κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα αφού μετά τη μετωπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική, άρπαξαν φωτιά τα τρία πρώτα βαγόνια του επιβατικού τρένου.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από την 1η έως και την 3η Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων.

Η ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, σε 36 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί εξαιτίας της σύγκρουσης επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματική. Στα νοσοκομεία, όπως ανέφερε, νοσηλεύονται 72 άτομα, εκ των οποίων τα 6 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο κ. Βαθρακόγιαννης τόνισε ότι εκτιμάται ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να ανέβει.

Παράλληλα σημείωσε ότι σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά στοιχεία από την εταιρεία Hellenic Train, στην επιβατική αμαξοστοιχία στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής επέβαιναν 342 επιβάτες και 10 άτομα προσωπικό, ενώ στην εμπορική αμαξοστοιχία 2 άτομα προσωπικό.

Όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο βαγόνι- εστιατόριο της επιβατικής αμαξοστοιχίας το οποίο από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, βρέθηκε πάνω σε δύο άλλα βαγόνια. Με τη βοήθεια γερανοφόρων οχημάτων μετακινήθηκε στο έδαφος και ελέγχθηκε. Στο συγκεκριμένο βαγόνι, όπως είπε, ξέσπασε πυρκαγιά και αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που έπιασαν ακόμη και τους 1.300 βαθμούς Κελσίου γεγονός που δυσκολεύει την ταυτοποίηση των ατόμων που βρίσκονταν εντός. «Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τα ευρήματα από το σημείο της τραγωδίας, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να είναι μεγαλύτερος», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη, οι πυροσβέστες επιχειρούν στο δεύτερο βαγόνι και με διασωστικά εργαλεία αφαιρούνται τμηματικά τα κομμάτια του και προσέθεσε ότι όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας σε αυτό οι πυροσβέστες θα συνεχίσουν τις ενέργειες έρευνας και στο τρίτο βαγόνι.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι εκτός από τους ψυχολόγους που βρίσκονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει συσταθεί ομάδα ψυχολόγων από την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 και καλεί τους συγγενείς και τις οικογένειες των τραυματιών και των θυμάτων προκειμένου να τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Επίσης, όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, έχουν εξασφαλιστεί κλίνες για την εξυπηρέτηση των οικογενειών των τραυματιών και των θυμάτων στα εξής ξενοδοχεία της Λάρισας: Imperial, Divani, και Metropol.

Για τις κλίνες στα ξενοδοχεία οι συγγενείς μπορούν να καλούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας 2410683175 και 76 , που λειτουργούν ήδη για την παροχή πληροφοριών για τους επιβάτες που μετακινήθηκαν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη καθώς και για όσους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Συενλήφθη ο σταθμάρχης

Συνελήφθη ο σταθμάρχης βάρδιας της Hellenic Trains, με τις κύριες ευθύνες να επιρρίπτονται σε αυτόν για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.





Ο κλειδούχος κλήθηκε για εξηγήσεις και έδωσε ανωμοτί κατάθεση στο Τμήμα Τροχαίας Λάρισας που διενεργεί την προανάκριση και συγκεντρώνει την ογκώδη δικογραφία για το πρωτοφανές αυτό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Οι καταθέσεις των επιζώντων, ωστόσο, και η πραγματογνωμοσύνη θα ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.





Τι αναφέρει στην παραγγελία του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος έχει ήδη αναθέσει την εποπτεία της προανάκρισης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλο.

Στην παραγγελία του προς τον κ. Δασκαλόπουλο ο ανώτατο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει:

«Προς

Τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας

Με αφορμή το συμβάν της σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη την 28-02-2023 (βλ. συνημμένα δημοσιεύματα), παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο της εκ του άρθρου 32 ΚΠΔ αρμοδιότητάς σας ως προς την εποπτεία του ανακριτικού έργου, προς την κατεύθυνση της επίσπευσης της ανάκρισης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης να μας ενημερώσετε με αιτιολογημένη αναφορά σας αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 32 ΚΠΔ», δηλαδή, να εισαχθεί η υπόθεση στο ακροατήριο κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

